Inauguran Centros de Mediación Comunitarios “Infonavit” y TAMUL “Arenal” en Tampico

11 min ago
Tampico, Tamaulipas.-  Octubre 22 de 2025.- Por instrucciones del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya y en el marco del fortalecimiento del proyecto Mediadores de Paz, se llevó a cabo la inauguración de dos nuevos Centros de Mediación Comunitarios, ubicados en el Fraccionamiento Infonavit y en el Centro TAMUL “Arenal”, en el municipio de Tampico.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya y Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quienes destacaron la importancia de contar con espacios destinados al diálogo, que permitan prevenir y resolver conflictos vecinales y familiares de manera pacífica y efectiva.

Estos centros forman parte de una estrategia integral para promover la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos en las comunidades. A través del programa “Mediadores de Paz”, se busca ofrecer atención inmediata a las problemáticas que surgen en el entorno familiar y vecinal, mediante la intervención de personal capacitado y certificado en técnicas de mediación y conciliación.

Zúñiga Castillo señaló que con la puesta en marcha de estos espacios, se reafirma el compromiso de las autoridades estatales y municipales con el fortalecimiento del tejido social, la prevención de la violencia y el impulso de la participación ciudadana como eje central de la seguridad comunitaria.

Los Centros de Mediación Comunitaria estarán abiertos a toda la población y ofrecerán servicios gratuitos y confiables, priorizando el diálogo, el entendimiento y la reconstrucción de relaciones, en beneficio de la convivencia y armonía social.

