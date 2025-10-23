Fortalecen Salud y UAT vinculación; impulsan programas de prevención

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, fortalece la vinculación interinstitucional con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante prácticas y proyectos universitarios para promover la prevención, atención y cuidado de la salud de la población tamaulipeca.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el director de Medicina de Estilo de Vida, Lujhon Guillermo Flores Gutiérrez, destacó que, a esta institución le complace que desde la Facultad de Derecho y Comunicación de Victoria, se produzca información en favor de la salud, “es información con fundamento, veraz y contratado, que realmente puede ayudar a las personas a tomar decisiones en cuanto al cuidado de su salud”.

Dijo que, en este marco de colaboración, lo más importante es que se cumple el propósito de la carrera de comunicación que es producir información que llegue a las personas y que contribuya a construir salud y bienestar de la población lo que en gran medida se facilita con este tipo de acciones que los estudiantes y académicos realizan.

Por su parte el coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública, Raúl Huidobro Guevara, reconoció el trabajo que se realiza de manera conjunta entre la UAT y la Secretaría de Salud y para impulsar las acciones y desarrollar estrategias que beneficien a la población tanto en la atención médica como en programas preventivos que impactan en favor de las y los tamaulipecos.

El evento de Vinculación Académica Interinstitucional, forma parte de un proyecto de formación integral impulsado por el cuerpo académico (UAT-A-205) de Comunicación Responsable para el Desarrollo Sostenible y Humanista en el que participan las doctoras Mirna Leticia Santoyo Caamal y María de Jesús Hernández Rangel; el doctor Jair Nisan Bajonero Santillán, con la colaboración de las maestras Eliete Alejandra Coronado Rojano y Trinidad Leticia Castillo Rendón; cada docente e investigador con sus grupos y asignaturas en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Como productos comunicativos de responsabilidad social universitaria se presentaron más de un centenar de actividades como noticias, carteles, promocionales y productos para redes sociales y plataformas digitales con temas conmemorativos a la Semana Nacional de Salud Pública; Mes de la Prevención del Suicidio; mensajes preventivos y de atención a la salud mental; lactancia materna; enfermedades de transmisión sexual; entre otros.

La participación de los estudiantes universitarios se formalizó con la presentación de sus trabajos elaborados durante el semestre y la exposición de sus experiencias colaborativas en este proyecto de formación integral que es la suma de la comunicación y la responsabilidad social en actividades inclusivas y orientadoras dirigidas a la comunidad, principalmente de las redes sociales.

A esta reunión de trabajo asistió el secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Fernando Gerardo Quintanilla de la Fuente, en representación del director de la FDCSV, Edy Izaguirre Treviño.