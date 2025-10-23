Estatales

En Villa de Casas, fortalece gobierno de Américo infraestructura educativa 

Villa de Casas, Tamaulipas.- Octubre 23 de 2025.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), lleva la transformación a Villa de Casas con mejoras en su infraestructura educativa.

El titular del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, en conjunto con el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, visitaron la Escuela Secundaria General “Romualdo Villarreal González”, ubicada en el municipio de Villa de Casas, donde supervisaron los trabajos de rehabilitación de la techumbre y del laboratorio de cómputo, espacios que presentaban un notable deterioro.

Durante el recorrido, ambas autoridades estatales dialogaron con personal docente y directivo del plantel, reiterando el compromiso del Gobierno del Estado de mejorar las condiciones de los espacios educativos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio de las y los estudiantes tamaulipecos.

“Con estas acciones seguimos impulsando el bienestar y la seguridad de la comunidad escolar, priorizando obras que contribuyan a un entorno digno, funcional y acorde a las necesidades de nuestras y nuestros estudiantes”, señaló, Castillo Sagastegui.

Agregó que la rehabilitación de la techumbre y el área de cómputo permitirá aprovechar mejor las actividades académicas y recreativas.

