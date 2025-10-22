Sanciona IETAM a Manuel Muñoz Cano por violencia política de genero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) sancionó al Coordinador del Partido Verde Ecologista en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, por ejercer violencia política de género, en contra de la diputada local, Katalyna Méndez Cepeda, quien en su momento denunció el caso.

Durante la sesión del Consejo General, el Secretario Ejecutivo del IETAM, Juan de Dios Álvarez Ortiz, confirmó que la infracción atribuida a Muñoz Cano es existente y precisó que la sanción consiste en una multa de 5,657 pesos, equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que deberá cubrir dentro de los 15 días posteriores a que la resolución quede firme, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en medidas de apremio o un nuevo procedimiento sancionador.

Además, Muñoz Cano será inscrito en el Registro Nacional y en el de Tamaulipas de Personas Sancionadas por violencia política contra mujeres, con una temporalidad de ocho meses, y deberá acatar medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

Cabe hacer mención que la legisladora local, Katalyna Méndez Cepeda, acusó que Manuel Muñoz Cano se refirió a ella como “la niña que está en el Congreso” durante una entrevista transmitida el 4 de septiembre, cuyas expresiones fueron consideradas por el IETAM como una forma de violencia simbólica y verbal que busca descalificar a las mujeres en el ámbito público.

Por su parte, Manuel Muñoz Cano sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas y que no tuvo intención de ofender a la legisladora, sin embargo, la autoridad electoral resolvió que su conducta encuadra en el tipo de violencia política en razón de género establecido por la ley.