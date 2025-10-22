Refuerza Transparencia para el Pueblo su función en el servicio público

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- Con el propósito de reforzar la transparencia y el acceso a la información pública, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT), órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angelica Pedraza Melo, llevó a cabo dos jornadas de capacitación dirigidas a personas servidoras públicas.

La primera capacitación, titulada “Nuevo Modelo de Transparencia”, se realizó de manera presencial en el Auditorio del Archivo General e Histórico del Estado de Tamaulipas. Estuvo dirigida a más de 40 personas servidoras públicas que forman parte de los Órganos Internos de Control y Comisarios, así como al personal operativo auxiliar adscrito a estas áreas.

La segunda capacitación, denominada “Sujetos Obligados y Obligaciones de Transparencia”, se impartió de manera virtual y contó con la participación de 191 personas servidoras públicas pertenecientes a dependencias, entidades y municipios.

Ambas exposiciones fueron dirigidas por Jannia Anabaena Quiñones Barrón, titular de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, y contaron con la participación de Gladys Teresa Torres Castillo, Jefa del Departamento de Transparencia, Portales y Capacitación, y Horacio Nelson Leal Martínez, Jefe del Departamento de Recursos y Protección de Datos Personales.

“El fin de este órgano desconcentrado, Transparencia para el Pueblo, en particular es el de fortalecer y consolidar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, brindando un correcto uso y resguardo de los datos personales de la ciudadanía, asegurando el deber ser de las personas servidoras públicas de esta administración”, mencionó la secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo.

Lo anterior -dijo- permite alinearse a la transformación que compromete a todos las personas servidoras públicas al desempeño honesto, ético y visionario que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.