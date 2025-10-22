Reconoce UT Nuevo Laredo a docentes participantes del diseño del Nuevo Modelo Educativo Nacional

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) reconoció a un grupo de docentes por su valiosa participación en la elaboración del nuevo modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de México.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, destacó que este proyecto de alcance nacional fue impulsado por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), subrayando la participación del talento tamaulipeco en la innovación educativa.

“El reconocimiento fue otorgado específicamente a aquellos profesores que colaboraron activamente en el diseño curricular de los nuevos programas académicos”, precisó.

Señaló que la labor de estas maestras y maestros ha sido fundamental para fortalecer la pertinencia educativa del subsistema, asegurando que la oferta formativa responda de manera efectiva a las necesidades cada vez más especializadas de los sectores productivo y social del país.

El rector reconoció el liderazgo académico de la plantilla docente de la UTNL y afirmó que es esencial para promover la innovación educativa y garantizar que las y los egresados adquieran competencias profesionales de alto nivel, cruciales para el desarrollo económico regional.

“Este logro refleja el compromiso, talento y liderazgo académico de nuestros docentes, quienes contribuyen directamente a construir una educación más moderna, flexible y cercana a la realidad del entorno laboral”, reiteró.

Indicó que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) promueve la participación de sus instituciones en proyectos de trascendencia nacional, asegurando que la educación tecnológica que se ofrece en el estado esté a la vanguardia de la excelencia y la innovación.

Aseguró que el reconocimiento a las y los docentes se alinea con la política de fortalecimiento de la educación superior impulsada por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, acorde con la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya, de consolidar un sistema educativo de calidad y con sentido humanista, que sea pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la prosperidad de la sociedad tamaulipeca.