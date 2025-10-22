Realiza Unidad Ejecutiva de la SET el Encuentro por la Mejora Educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer las estrategias educativas con sentido social en el estado, la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó el Encuentro por la Mejora Educativa, con la participación de personal de las diferentes modalidades de la Coordinación de Programas Compensatorios.

Samuel Alcantar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, presidió la reunión que convocó a figuras educativas clave, como autoridades y docentes de diversas modalidades extraescolares, con el propósito de fortalecer la gestión, el diálogo y la calidad educativa en Tamaulipas.

Explicó que el encuentro congregó a representantes de las modalidades de Misiones Culturales Rurales, Centros de Educación Extraescolar, Centros de Educación Básica para Adultos y Centros Culturales, todos dependientes del Departamento de Educación Extraescolar.

Compartió que durante la jornada se abordaron diversas acciones para fortalecer las prácticas de gestión escolar, alinear las estrategias institucionales y construir acciones conjuntas que impulsen el avance y la calidad de los centros educativos en todo el territorio estatal.

Dijo que se presentaron avances significativos que impactarán directamente en la operación de los programas; entre ellos destacó la actualización de los programas de estudio por especialidad y la próxima implementación de una Plataforma Integral de Educación Extraescolar.

“Estas herramientas buscan no solo elevar la calidad y promover la equidad, sino también consolidar una transformación con profundo sentido social”, puntualizó Alcantar Varela.

Subrayó que este encuentro y la modernización de los programas reafirman el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el desarrollo integral y la justicia social, impulsados desde el inicio de la administración por el gobernador Américo Villarreal Anaya, e implementados en el sector educativo por el titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, asegurando que el acceso a una educación digna y de calidad sea una realidad para todas y todos los tamaulipecos.