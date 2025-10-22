Promueve ITAVU alianza con la CMIC para impulsar vivienda con sentido social

-El instituto impulsa la participación de empresas locales en el programa “Vivienda para el Bienestar” de la CONAVI, que contempla la construcción de 20 mil viviendas en los próximos años, fortaleciendo la economía y el desarrollo social del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- Con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de miles de familias tamaulipecas, el director general del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ciudad Victoria, para dar a conocer las oportunidades que ofrece el programa “Vivienda para el Bienestar”, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Este encuentro, encabezado por el presidente de la CMIC Victoria, Jorge Adán Contreras Galván, se enmarca en la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya, de promover un desarrollo justo, solidario y con sentido humano, donde el acceso a una vivienda digna sea una realidad para todos.

Durante su intervención, Treviño Cantú invitó a las y los afiliados a la cámara a registrarse en la convocatoria abierta por la CONAVI para participar como constructores de vivienda o supervisores de obra, destacando que la mayoría de los proyectos serán desarrollados por empresas tamaulipecas, fortaleciendo así la economía local y generando empleos para la comunidad.

Informó que la CONAVI contempla la construcción de 20 mil viviendas en el estado en los próximos años, lo que representa una oportunidad histórica para el sector constructor y un paso firme hacia un Tamaulipas más justo, ordenado y con bienestar compartido.

Refirió que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de transformar la vivienda en un motor de esperanza y desarrollo para las familias tamaulipecas.