Impulsa ExpoCiencia el ingenio e innovación científica entre estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- La creatividad, el ingenio y la capacidad de innovación entre las y los estudiantes tamaulipecos son los pilares que impulsa el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica – ExpoCiencias, aseguró Julio Martínez Burnes, director general del COTACYT.

Señaló que, durante más de 25 años, este concurso —en el que participan estudiantes desde nivel primaria hasta posgrado— ha promovido el desarrollo de proyectos que aportan soluciones reales a los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales de Tamaulipas, con resultados sobresalientes.

Indicó que tan solo en la ExpoCiencias Tamaulipas 2025, efectuada hace unos días en Ciudad Victoria, participaron más de 300 estudiantes, acompañados por sus asesores, provenientes de las ocho regiones que conforman el estado, presentando 115 proyectos en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación.

Recordó que durante dos días, las y los participantes y asistentes vivieron una competencia que también representó un espacio de encuentro, donde conocieron de primera mano las ideas, prototipos y soluciones desarrolladas por las y los estudiantes, reflejo del talento y la visión innovadora que caracteriza a Tamaulipas.

Precisó que se reconoció a los tres primeros lugares en cada una de las categorías: Pioneros de la Ciencia Petit, Pioneros de la Ciencia Kids, Pioneros de la Ciencia Juvenil, Media Superior, Superior y Posgrado. Además, se entregó el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en sus tres modalidades.

Uno a través de la Medalla de Innovación “Dr. Ramiro Iglesias Leal” que fue otorgada al Dr. Edgar Tello Leal, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; la Medalla de Ciencias “Ruy Pérez Tamayo” al Dr. Gaspar Manuel Parra Bracamonte, del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional; y la Medalla de Tecnología “María de los Ángeles Valdés Ramírez” al Dr. Noé Toledo González, de la Universidad Tecnológica de Matamoros.

Martínez Burnes reconoció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que bajo los liderazgos de Américo Villarreal Anaya y Miguel Ángel Valdez García, respectivamente, y a través del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), reafirman su compromiso con el impulso al talento joven, la innovación y la ciencia aplicada como ejes del desarrollo sostenible del estado