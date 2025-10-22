Funcionarios tamaulipecos exploran oportunidades para impulsar el uso de etanol

Washington D.C.- Octubre 22 de 2025.- El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela, participó en el Global Ethanol Summit 2025, celebrado en Washington D.C., un foro internacional que reúne a expertos, líderes gubernamentales y representantes de la industria para analizar los beneficios ambientales y económicos del uso de etanol como biocombustible.

Durante el evento, también estuvo presente el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel, con quien se compartió una visión común sobre las oportunidades que representa el etanol en el contexto de las políticas globales actuales de transición energética y sostenibilidad.

Ambos funcionarios coincidieron en que los temas abordados como tendencias del mercado, casos de éxito, logística, marcos regulatorios y el futuro de la industria sucroenergética son fundamentales para avanzar en el diseño de políticas públicas que permitan una mayor integración del etanol en la matriz energética de México.

En el marco del congreso, sostuvieron reuniones con líderes clave del sector, entre ellos Ron V. Lamberty, Chief Marketing Officer de la American Coalition for Ethanol; David Carpintero, director general de ePURE, la asociación europea de productores de etanol renovable, y Dr. Steffen Mueller, investigador de la Universidad de Illinois en Chicago, especialista en políticas de combustibles de bajo carbono.

Estas reuniones permitieron conocer de primera mano experiencias y regulaciones exitosas relacionadas con el bioetanol derivado de sorgo y caña de azúcar, y su potencial implementación en México.

Como parte complementaria a su participación en el GES 2025, los funcionarios mexicanos realizarán una misión técnica a Wisconsin del 22 al 25 de octubre, con el objetivo de conocer la infraestructura, tecnología y logística que sostiene la industria del etanol en Estados Unidos.