Facilita ITAVU trámite de escrituración con costos accesibles y sin intermediarios

-El instituto impulsa la regularización de viviendas y terrenos mediante trámites accesibles y transparentes que garantizan certeza jurídica y seguridad patrimonial a las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- Tener un hogar con papeles en regla no sólo brinda tranquilidad, sino que también representa seguridad para el futuro de la familia. Por ello, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), invita a la ciudadanía a iniciar su trámite de escrituración y dar ese paso que convierte una vivienda en un patrimonio legalmente protegido.

El Director General del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, informó que, en línea con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, se busca garantizar certeza jurídica y bienestar a las familias tamaulipecas, acercando procesos accesibles, claros y sin intermediarios.

Explicó que las personas que ya hayan liquidado el pago de su solar o vivienda pueden acudir a las oficinas del ITAVU para formalizar la escritura a su nombre. Los costos establecidos son los siguientes: $792 pesos para predios habitados y, $2,828 pesos para predios baldíos.

Treviño Cantú puntualizó que el instituto reitera que no se realiza ningún cobro adicional al momento de la entrega del documento, y exhortó a la ciudadanía a no efectuar pagos fuera de los montos oficiales.

Asimismo, agregó que el proyecto “Mi Segunda Oportunidad” continúa vigente para quienes desean ponerse al corriente en sus pagos y escriturar su propiedad, permitiendo recuperar la estabilidad y el valor de su patrimonio.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (834) 31 855 00, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas y el ITAVU construyen confianza, certeza y esperanza, garantizando el derecho de cada familia a un hogar seguro y digno.