Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Se refuerzan operativos de seguridad en la Feria: HRS

La seguridad en la Feria Tamaulipas 2025 está garantizada y se refuerza más, dijo el secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva. Y en ella participan diversas corporaciones, más de 300 elementos de fuerzas municipales, estatales y federales en forma coordinada, y esto es con el fin de garantizar la tranquilidad de las familias asistentes. Los mismos que han colaborado en mesas de seguridad para diseñar la estrategia especial para el evento.

Así se viene implementando desde un principio, desde la inauguración por parte de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, un amplio operativo de seguridad y protección civil en las inmediaciones del recinto ferial, dijo.

“De acuerdo con las reuniones de coordinación que hubo con los organizadores de la feria y en torno a los acuerdos que se tomaron en la Mesa de Seguridad, se dispuso que el área de lo que compete al municipio, lo que es Tránsito y Protección Civil, participan en forma coordinada con las demás fuerzas de seguridad para poder tener la vigilancia requerida en las inmediaciones de la Feria Tamaulipas”, explicó Reséndez Silva.

Es por ello, que tanto que personal de Tránsito y Vialidad, en coordinación con Tránsito Estatal, mantiene presencia constante en las avenidas cercanas a los terrenos de la feria para facilitar la movilidad y evitar congestionamientos. Además, agregó que Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos realizan verificaciones permanentes en los juegos mecánicos y áreas de convivencia para asegurar que se encuentren en condiciones óptimas y sin riesgos para los visitantes.

De igual manera el secretario destacó que, además del operativo dentro de las instalaciones, se reforzó la vigilancia en las zonas comerciales y colonias cercanas, sin descuidar otros sectores de la ciudad.

Reséndez Silva añadió que la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y la SEDENA han dispuesto un operativo conjunto para no descuidar la seguridad general de la capital tamaulipeca.

“Se dará la protección necesaria para que esta fiesta se desarrolle de una manera tranquila”, aseguró.

Por ultimo reconoció y agradeció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que permite fortalecer la realización de eventos seguros y exitosos, en beneficio de las familias de Victoria, la región centro y de otros lugares más apartados de la entidad. “La Feria Tamaulipas en esta ocasión 2025, es un orgullo para nuestra ciudad, un espacio que pertenece a las familias y que queremos que disfruten con tranquilidad. Por eso trabajamos de manera coordinada con el Gobierno del Estado y las corporaciones de seguridad, para que este sea un evento seguro, familiar y de sana convivencia para todas y todos”, subrayó el funcionario municipal.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, la que ha salido muy movida últimamente políticamente hablando, es la Titular de SEBIEN del Gobierno del Estado, la victorense Silvia Casas González, que no pierde un día de evento que se celebre para hacerse presente y se mueve al son de la música, así como la vimos al inicio de la inauguración de la Feria, por lo que ya agarró vuelo, ahora la mencionan para un cargo de elección popular en el 2027.

2.- Los amparos aparecerán de un momento a otro y como si fueran tortillas de harina, sobre todo para los cabecistas, pues ya saben que se vienen órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. ¡Aguas!

3.- Muy movido y atento anda últimamente el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, pues visitó la Granja Interactiva de la FMVZ en la Feria Tamaulipas 2025. Durante su recorrido por el área de exhibición ganadera, pudo conocer más sobre trabajo y proyectos que se realizan.

Esta granja interactiva es un espacio donde las niñas y niños pueden convivir con los animales de granja y participar en actividades que promueven la conciencia sobre la labor del Médico Veterinario Zootecnista.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.