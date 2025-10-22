Anuncia ITCA últimos días para la convocatoria “NEXOS: Muestra de Arte Emergente Tamaulipeco”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 22 de 2025.- Buscando vincular el arte y la expresión de creadores tamaulipecos con las instituciones y la sociedad misma, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), lanzó la convocatoria NEXOS, la cual derivará en una exposición colectiva a realizarse el próximo 9 de diciembre en la Galería Pedro Banda del Centro Cultural Tamaulipas.

Rosa del Carmen Contreras, directora de Desarrollo y Difusión Cultural del ITCA dio a conocer que será este viernes 24 de octubre cuando se dé el cierre de la convocatoria, la cual pretende generar un diálogo a partir de visibilizar los valores artísticos de una nueva generación de artistas emergentes.

«Aún están a tiempo, la invitación sigue abierta para todas y todos los artistas visuales emergentes de Tamaulipas que deseen participar en esta convocatoria; se requiere una trayectoria mínima de 5 años y se invita a quienes tengan 40 años o menos a inscribirse» explicó Contreras.

«Gracias al interés del gobernador Américo Villarreal y de nuestro director general del ITCA, Héctor Romero- Lecanda, por contribuir a la visibilidad del potencial artístico tamaulipeco, la idea es realizar una muestra, una especie de diálogo artístico sobre lo que nuestros jóvenes artistas están produciendo en esta época», agregó la directora de Desarrollo y Difusión Cultural.

BASES

Quienes deseen participar, podrán hacerlo enviando una postulación individual mediante un portafolio en pdf que incluya un cuerpo de obra de su trabajo más representativo, con al menos 6 piezas, las cuales no deberán exceder un plazo mayor a 5 años desde su realización. Deberá también incluir fichas técnicas descriptivas de todas las obras y una semblanza propia.

La selección correrá a cargo de un comité especializado integrado por agentes de las artes visuales.

La convocatoria completa de : se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/ArteNexos