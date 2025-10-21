Secretaría de Administración se suma a colecta en apoyo a familias afectadas por inundaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- Siguiendo la política humanista del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y en solidaridad con las familias afectadas por las recientes inundaciones, la Secretaría de Administración se sumó a la colecta de apoyo destinada a los municipios afectados en Tamaulipas y Veracruz.

El Voluntariado de la Esperanza de la Secretaría de Administración hizo entrega de víveres al Sistema DIF Tamaulipas, organismo encargado de distribuir la ayuda a las comunidades afectadas.

“Gracias a la generosa participación y solidaridad del personal de nuestra dependencia, se recolectaron alimentos no perecederos, productos de higiene personal, agua embotellada y otros insumos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas”, destacó Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración.

Indicó que con estas acciones, la Secretaría de Administración reafirma su compromiso de servir a la comunidad, trabajando con responsabilidad y dedicación para atender las necesidades sociales y promover el bienestar de todas y todos.