Se suma sector educativo a la lucha contra el cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 21 de 2025.- Mujeres y hombres que forman parte del sector educativo en el estado, así como docentes y estudiantes, se sumaron a las actividades realizadas por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) en el marco de octubre, Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama.

En un acto solidario y simbólico, las y los participantes, portando prendas en color rosa, se reunieron en la explanada de las oficinas centrales de la SET para formar un gran moño humano, ícono de la lucha contra esta enfermedad.

La actividad fue presidida por Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, acompañado por subsecretarias, personal administrativo, maestras y estudiantes, quienes se sumaron a esta lucha no solo de manera simbólica, sino también activa, fomentando entre sus familias y amistades la cultura de la prevención.

“El día de hoy la foto la vamos a difundir. Les agradecemos mucho, la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer: una cultura de la prevención. Que todas las alumnas, maestras y funcionarias que están hoy con nosotros lo hagan y ayuden a difundirlo. En esto tenemos que ir todos, mujeres y hombres. Muchas gracias por acompañarnos”, expresó Valdez García.

El titular de la SET compartió que desde que el Gobierno del Estado, que dirige Américo Villarreal Anaya acompañado por la Dra. María de Villarreal, asumió el liderazgo, las cifras de casos han disminuido, reflejando el éxito de una política preventiva enfocada en la autoexploración y la detección oportuna mediante el uso de tecnología.

“Con esta tecnología de iBreast se ha logrado reducir los casos en un 300 por ciento. Eso lo mide México, no Tamaulipas, y es un logro muy importante”, añadió.

Finalmente, exhortó a todas y todos a compartir este mensaje con sus seres queridos y a sumarse a la gran jornada de prevención y lucha contra el cáncer de mama en la entidad.