Realiza Universidad Michoacana muestreo en ambientes acuáticos de Gómez Farías

Gómez Farías, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- Para fortalecer la conservación de los recursos naturales en la región, un equipo de universitarios liderado por el investigador José Fernando Villaseñor Gómez llevó a cabo muestreos estratégicos de cuerpos de agua en la Reserva de la Biósfera El Cielo, recolectando datos clave para proteger este invaluable ecosistema.

En una valiosa colaboración académica y científica, docentes, investigadores y estudiantes de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), realizaron un exhaustivo muestreo en distintos cuerpos de agua de la zona como los ríos Sabinas, El Azteca, Río Frío y La Florida.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), destacó la importancia del Parque Ecológico Biósfera El Cielo, una puerta abierta al conocimiento, crecimiento e investigación, no solo de académicos y universitarios del estado, sino a nivel nacional e internacional.

El funcionario estatal explicó que durante estas jornadas, se enfocaron en la recolección de muestras de agua, peces, plancton y macroinvertebrados acuáticos, entre otros más, elementos clave para la evaluación del estado ecológico de estos ecosistemas.

Por su parte, el investigador Fernando Villaseñor Gómez explicó que “El muestreo en ambientes acuáticos permite analizar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua, así como identificar indicadores de contaminación o de salud ecológica”.

Por la gran riqueza natural de la Reserva de la Biósfera, se enriquece también el conocimiento de los futuros investigadores e investigadoras.

La metodología incluyó la extracción de porciones representativas de agua y sedimento, lo que permitirá realizar análisis posteriores en laboratorio para determinar parámetros como el pH, la temperatura, la concentración de oxígeno disuelto y la presencia de nutrientes o contaminantes, entre otra valiosa información más.