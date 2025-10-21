Fortalece Tamaulipas liderazgo energético en el Global Ethanol Summit 2025

Washington D.C.- Octubre 21 de 2025.- La Delegación de Tamaulipas, encabezada por el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel, y el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela, participa activamente en la Global Ethanol Summit, un foro internacional clave para el desarrollo y la promoción del etanol como combustible sostenible.

En el primer día de trabajo, se reunieron con Ron V. Lamberty, Chief Marketing Officer, quien compartió información estratégica sobre la infraestructura necesaria para incorporar el etanol al mercado mexicano. Asimismo, sostuvieron un diálogo con David Carpintero, director general de ePURE, donde discutieron la política de etanol en Europa y las estrategias globales de descarbonización, permitiendo un valioso intercambio de visiones para consolidar la transición energética en Tamaulipas y México, en línea con el Plan México.

Además, se reunieron con el Dr. Steffen Mueller, investigador de la Universidad de Illinois en Chicago, para analizar las cadenas de suministro de combustibles sostenibles y las evaluaciones técnicas necesarias para avanzar hacia una matriz energética más limpia y eficiente.

El subsecretario de Hidrocarburos de la SEDENER, Gobirish Mireles, entabló una mesa de trabajo con Lindsay Fitzgerald, de Gevo, y Mark Ingebretson, del U.S. Grains and Bioproducts Council, con el objetivo de conocer las políticas de combustibles bajos en carbono y su posible implementación en México, a partir de bioetanol derivado de sorgo y caña de azúcar.

Los funcionarios estatales señalaron que este hecho, refuerza el compromiso del gobernador Américo Villarreal con una nueva política energética que busca abrir oportunidades para los productores de sorgo y avanzar en la recuperación del campo y el sector social.