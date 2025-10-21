Convocan a pescadores deportivos a vivir Torneo Internacional en la Playa La Pesca en Soto la Marina

-Reafirman Gobierno del Estado compromiso con el deporte, el turismo y la conservación ambiental, al presentar los premios del 72° Torneo Internacional de Pesca que se realizará los días 15 y 16 de noviembre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- En el marco de la Feria Tamaulipas 2025, se realizó la presentación oficial de los premios del LXXII Torneo Internacional de Pesca “Lic. Américo Villarreal Santiago”, que tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre en Playa La Pesca, municipio de Soto la Marina.

La ceremonia reunió a autoridades estatales y municipales, quienes resaltaron que esta tradicional competencia no solo fortalece el deporte, sino que también impulsa el turismo, la economía local y la convivencia familiar. La actividad es organizada por el Club Deportivo de Tiro, Caza y Pesca Tamatán A.C., en coordinación con la Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas y el Gobierno del Estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, bajo una visión humanista que promueve el desarrollo con equilibrio ambiental y bienestar social.

Durante la presentación, se subrayó que este torneo, considerado uno de los más antiguos del país, se ha consolidado como un referente del litoral tamaulipeco, donde deporte, naturaleza y tradición convergen en un mismo propósito: disfrutar y proteger la riqueza marina del estado.

El acto fue encabezado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, y el vocal de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva, Luis Eduardo García Reyes, quienes estuvieron acompañados por el subsecretario de Turismo, Edwin Marañón López, en representación del titular Benjamín Hernández Rodríguez; el director de Economía del Bienestar, Ernesto Guevara; y la directora de Economía del municipio de Soto la Marina, Diana Esmeralda Tavare, en representación de la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez.

Entre los premios principales destacan una camioneta Nissan Frontier 2025 4×4 Diésel, un Nissan Versa 2025 y una CForce 450 Nebula Black, además de múltiples rifas y reconocimientos para los ganadores de las distintas categorías.

La Comisión de Caza y Pesca de Tamaulipas reiteró su compromiso con las actividades que fortalecen la unión familiar, promueven el turismo responsable y contribuyen a la preservación de los ecosistemas marinos. “Invitamos a todos los amantes de la pesca deportiva a alistarse con sus cañas y disfrutar de una experiencia inolvidable en las costas tamaulipecas”, expresaron los organizadores.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, con cuotas accesibles y categorías para todas las edades, en una edición que promete superar expectativas y reafirmar que en Tamaulipas se avanza con trabajo, pasión y respeto por la naturaleza.