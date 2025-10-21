Conmemora CEDES Matamoros Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama con conferencias y actividades de sensibilización

-Con estas acciones se fomenta la resiliencia y el acompañamiento entre las participantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- El Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros llevó a cabo una serie de actividades de concientización y prevención dirigidas a mujeres privadas de la libertad (PPLs) y al personal administrativo.

Las actividades se dan en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, donde se recibió la visita del Instituto Municipal de la Mujer y del Sistema DIF Matamoros, instituciones que impartieron la conferencia titulada “Cáncer de Mama y sus Efectos Psicológicos: La Lucha se Comparte”.

El encuentro tuvo como objetivo ofrecer herramientas emocionales y psicológicas para afrontar el impacto de la enfermedad, así como estrategias para el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión, fomentando la resiliencia y el acompañamiento entre las participantes.

Adicionalmente, personal del área médica del CEDES impartió una plática sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama, en la que se enseñaron técnicas de autoexploración y se destacó la importancia de la atención médica oportuna ante cualquier signo de alerta.

En estas actividades participaron 41 mujeres del área femenil, quienes posteriormente realizaron una caminata simbólica dentro del perímetro del centro, portando pancartas alusivas a la fecha y formando un moño humano como muestra de solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad.

En el cierre de la jornada, se entregaron kits de higiene personal y playeras conmemorativas.