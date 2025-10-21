Brinda ITAVU certeza jurídica a familias de Llera

-Después de más de 15 años de espera, habitantes de la comunidad Luis Quintero inician la escrituración de sus viviendas, como resultado del trabajo del Gobierno de Tamaulipas, para brindar seguridad jurídica y bienestar a las familias

Llera, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- Con el propósito de brindar seguridad jurídica y bienestar social a las familias tamaulipecas, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) realizó una reunión informativa con habitantes de la comunidad “Luis Quintero Guzmán”, en el Municipio de Llera, para dar seguimiento al proceso de regularización y escrituración de sus predios.

Durante el encuentro, celebrado en el salón de actos de la colonia, el enlace de la Coordinación de Delegaciones, Federico Lara Torres, acudió en representación del director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, quien destacó que estas acciones se enmarcan en la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias a través de la certeza jurídica sobre su patrimonio.

En la reunión participaron también la Delegada del ITAVU en Llera, Reynalda Adame Ávila, y el Director de Catastro, Pedro Pérez de León, quienes explicaron los pasos a seguir en el proceso de escrituración, así como la importancia de mantener actualizada la documentación para avanzar en la regularización de los predios.

Por parte del Ayuntamiento, se detallaron los procedimientos administrativos que se realizan una vez emitidas las escrituras, fortaleciendo así la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de la población.

Durante esta jornada, siete familias recibieron la aprobación de sus trámites de regularización, iniciando así la etapa de escrituración de sus viviendas después de más de 15 años de espera.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, reafirma su compromiso con un desarrollo humano justo y solidario, impulsando comunidades más seguras, dignas y con esperanza, donde cada familia pueda vivir con la tranquilidad de tener un hogar propio.