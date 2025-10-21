Brea y Lucky, perros policiales protagonistas de una jornada cívica con estudiantes de Victoria

Niños y niñas conocieron sobre su adiestramiento, disciplina y funciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- El Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal participó en la Academia Social de Valores y Jornada Cívica organizada en la Escuela Primaria Juana de Asbaje y Ramírez, en el centro de Ciudad Victoria, donde los binomios Brea y Lucky se convirtieron en el principal atractivo para alumnas, alumnos y docentes.

La actividad tuvo como propósito acercar a los cuerpos de seguridad con la comunidad escolar mediante ejercicios de proximidad e interacción educativa.

Los caninos especializados, Brea en detección de explosivos y Lucky en narcóticos, participaron junto a sus manejadores en una dinámica de preguntas y respuestas, donde las niñas y niños conocieron más sobre el adiestramiento, disciplina y funciones de los perros policiales.

El personal les explicó la importancia del trabajo de los binomios en tareas preventivas, de búsqueda y rescate, detección de sustancias y patrullaje, promoviendo además valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo.