Avanza la transformación de la Educación Media Superior en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 21 de 2025.- Con la finalidad de impulsar una formación integral y humanista, enfatizando el pensamiento crítico, las habilidades socioemocionales y la cultura digital, la Educación Media Superior (EMS) se transforma en el país y en Tamaulipas, aseguró Igor Crespo Solís, subsecretario de este nivel en la entidad.

Precisó que, para el ciclo escolar 2025-2026, la EMS se caracteriza por una reorganización en su oferta educativa pública y particular, al contar con un nuevo marco curricular común que forma parte del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Indicó que se busca que las y los estudiantes egresados reciban dos certificados: uno de Bachillerato General, que les permita continuar estudios superiores, y otro, un certificado técnico avalado por una institución de educación superior, para facilitar su inserción laboral.

Dijo que, en este contexto, es prioritario el desarrollo de indicadores educativos, y en Tamaulipas se está avanzando en ese sentido. Explicó que, por ejemplo, en cuanto a absorción —que se refiere a la cifra de estudiantes que egresan de secundaria e ingresan a la EMS—, la entidad tuvo un incremento en los últimos ciclos escolares.

Mencionó que mientras en el ciclo escolar 2021-2022 el porcentaje de absorción fue de 90.9%, para el ciclo escolar 2023-2024, es decir, dos años después, la absorción alcanzó 104.8%, registrando un incremento significativo.

Otro indicador positivo fue el de cobertura: en el ciclo 2021-2022 se tenía 67.5%, equivalente a 130 mil 641 estudiantes en las aulas; para el ciclo 2023-2024 se logró 75% de cobertura, atendiendo a 144 mil 391 estudiantes, un aumento de 13 mil 750 en un par de años.

Crespo Solís subrayó que, en este proceso de transformación del servicio que se ofrece en los planteles de Educación Media Superior, la participación de las y los docentes es fundamental y muy valiosa para que las y los jóvenes se desarrollen de manera integral y respondan a los grandes retos que la sociedad demanda.

Reconoció que la entrega que hace el Gobierno de México de la Beca Universal “Benito Juárez”, que consta de $1,900 pesos bimestrales para todas y todos los estudiantes de escuelas públicas, ha sido un factor importante para estos incrementos en cobertura y absorción.

Destacó que estos buenos resultados también son posibles gracias al apoyo que la EMS recibe del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación incluyente, humanista y de calidad para las y los jóvenes tamaulipecos.