Invita ITCA a celebrar las tradiciones de Día de Muertos en BARCO, Centro Cultural para las infancias

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.-Para conmemorar el Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México; el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el centro cultural para las infancias BARCO, llevará a cabo una jornada de actividades culturales, artísticas y familiares en el sur del estado, por lo que invitan a las comunidades de Tampico y municipios cercanos a participar en las diversas actividades como el Concurso de Mini Altares.

«Este concurso busca que niñas, niños y jóvenes den rienda suelta a su imaginación, al tiempo que mantienen viva una de nuestras tradiciones más queridas. Cada altar es una pequeña obra de arte que refleja el cariño, la creatividad y la esencia del Día de Muertos», explicó Magdalena Argüello, encargada de Dirección de BARCO.

La convocatoria para esta actividad estará abierta hasta el próximo 24 de octubre a las 18:00 horas y es una invitación para los más jóvenes a que expresen libremente su creatividad en torno a las tradiciones mexicanas.

TRADICIONES QUE RESALTAN

Entre las actividades más esperadas de la época y que se realizarán en BARCO, destaca el Xantolo 2025, en donde habrá presentación de las comparsas Tempoal Mainero y Los Huastecos de Altamira, el Ballet Folclórico Yacatecutli de la UAT, talleres de arte, cuentos y leyendas de la huasteca, así como un mercado de emprendedores locales que llenará de vida el recinto.

“Siguiendo la encomienda del gobernador Américo Villarreal, buscamos resaltar todas las tradiciones que nos dan identidad como tamaulipecos y El Xantolo es una celebración que nos une. Junto a las comparsas de la región, compartimos la alegría de nuestras tradiciones y abrimos un espacio para que infancias, jóvenes y familias disfruten, aprendan y celebren juntos la riqueza cultural que nos identifica», añadió Argüello.

Será el próximo sábado 25 de octubre que se realizará el evento donde se exhibirán los mini altares, además de que habrá talleres, mercado local, cuenta cuentos y Pasarela de Catrinas y Catrines a las 17:00 horas, con atracciones para toda la familia.

La convocatoria de mini altares sigue vigente, por lo que pueden comunicarse al recinto, ubicado en Emilio Portes Gil #2302, Col. Obrera, en Tampico, Tamaulipas.

Informes: (833) 125 8020 | @BARCOCultural | @museobarco