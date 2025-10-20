INJUVE Y TECHO México contribuyen al patrimonio de las familias que habitan en sectores vulnerables de Tampico

-Acción que concluyó en la construcción de 13 viviendas emergentes en las colonias Luis Donaldo Colosio e Independencia

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.- Como parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida de las familias en sus comunidades, se llevó a cabo la construcción de 13 viviendas emergentes con la finalidad de contribuir al patrimonio sustentable entre los habitantes de las colonias Luis Donaldo Colosio e Independencia del municipio de Tampico.

La jornada fue liderada por Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), en coordinación con la directora e implementadora local de TECHO Tamaulipas, María Ibeth Tovar López, y la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

La actividad se realizó en colaboración con el Sistema DIF Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) del Estado.

Durante las labores, asistieron Jorge Alberto Torres, delegado de ITAVU Tampico; el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, José Rogelio Ontiveros Arredondo; el titular del Instituto de la Juventud en Tampico, Luis Peraza Lacorte; la directora de Desarrollo Urbano, Alejandra Montalvo Rivero, y la coordinadora del INJUVE en el municipio, Lucero Carrizales Delgado.

Esta estrategia de desarrollo es apoyada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), encabezada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, como parte de las políticas públicas que opera el INJUVE, enfocadas en promover los derechos de las y los jóvenes a tener una vida digna.

Rodríguez Perales, comentó que estas colaboraciones permiten tener una perspectiva más empática hacia la población de Tamaulipas, contribuyendo a su bienestar con un patrimonio asegurado, en la construcción de proyectos de hábitat y habitabilidad.

Sobre eso, informó que esta jornada se suma a las ya realizadas en los municipios de Victoria, Tula, Güémez, Padilla, Jiménez y Jaumave, beneficiando a más de 600 personas con la participación de más de 800 jóvenes voluntarios.

Finalmente, destacó el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que dirige el doctor Américo Villarreal Anaya, en su compromiso con la sociedad civil, brindando oportunidades de desarrollo fortaleciendo proyectos humanistas y de inclusión para seguir transformando vidas.