Impulsa Secretaría de Administración cultura de prevención contra el cáncer de mama

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Administración, encabezada por Luisa Eugenia Manautou Galván, llevó a cabo la conferencia “Amor Propio, La Fuerza que También Salva Vidas”, impartida por la maestra Amanda Rodríguez Martínez.

Durante este espacio, se resaltó que el amor propio es fundamental para cuidar de uno mismo y estar atentos a las señales que el cuerpo nos envía. Esta atención y respeto personal son clave para mantener una salud plena y fortalecer el bienestar integral.

«El paso más importante lo damos nosotras mismas: en conocernos, explorarnos y acudir a revisiones periódicas», destacó Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración.

Dijo que a través de este tipo de iniciativas, la Secretaría de Administración impulsa espacios de sensibilización y reflexión que promuevan el autocuidado, la salud emocional y la cultura de prevención.

En el evento estuvieron presentes Silvia Lucero Casas González, secretaria de Bienestar Social; Karina Lizeth Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, secretaria general del SUTSPET; Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, así como más de 400 servidoras públicas.