Exhorta STPS a la ciudadanía a no caer en falsas propuestas de empleo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las vacantes y programas laborales vigentes, con el fin de evitar fraudes o engaños relacionados con supuestas ofertas de empleo.

La dependencia destacó que en los últimos meses se ha detectado la presencia de páginas falsas en redes sociales que publican información no verificada sobre oportunidades de trabajo, especialmente en el contexto del cierre temporal de la frontera con Estados Unidos.

Ante ello, se reforzaron las acciones de difusión y verificación para proteger a las y los tamaulipecos interesados en acceder a un empleo formal o en participar en los programas de movilidad laboral.

La subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, señaló que el trabajo coordinado con los medios de comunicación es esencial para difundir información veraz y de primera mano sobre los programas que impulsa el Gobierno del Estado.

Recalcó que la secretaría cuenta con páginas oficiales en Facebook, Instagram y su sitio web institucional, además de los canales del Servicio Nacional del Empleo, donde se publican todas las vacantes y apoyos disponibles.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reiteró el compromiso de la dependencia con la transparencia, la seguridad y la confianza de la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de comunicación directa y la atención personalizada a quienes buscan oportunidades laborales dentro y fuera del estado.

Indicó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reafirma su visión humanista y de transformación, orientada a proteger a las y los trabajadores y promover un empleo digno, seguro y formal para todas y todos.