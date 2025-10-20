Es Feria Tamaulipas 2025, escaparate cultural y gastronómico de los 43 municipios

-Ven a descubrir porque Tamaulipas es un tesoro de México y déjate cautivar por la pasión, el sabor y la alegría de un estado que lo tiene todo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.- La Feria Tamaulipas se transforma en un escaparate espectacular que celebra la riqueza cultural, histórica y gastronómica de los 43 municipios del estado, con aromas, colores y texturas de Tamaulipas que cobran vida, invitando a los visitantes a explorar y enamorarse de su diversidad.

“Este evento icónico, diseñado para toda la familia, reúne lo mejor de la región en un ambiente de fiesta, color y tradición que no te puedes perder”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Destacó el entusiasmo que cada municipio le imprime con luz propia en esta gran celebración anual, y que cada uno de los 43 stands, es una puerta abierta a la esencia de su comunidad, explicó.

“Donde el visitante puede admirar y adquirir artesanías únicas, elaboradas por manos de mujeres y hombres tamaulipecos, además de trípticos que narran las maravillas naturales y culturales de cada rincón”, expresó el funcionario estatal.

Aquí, los aromas, colores y texturas de Tamaulipas cobran vida, invitando a los visitantes a explorar y enamorarse de su diversidad, porque Tamaulipas Seguro te Enamora, refirió.

“La Feria Tamaulipas va más allá de la exhibición, es una experiencia sensorial completa, porque e puede degustar desde una torta de la barda de Tampico, el suculento cabrito de Burgos, las irresistibles gorditas de Jaumave o una variedad de platillos que capturan la esencia de cada región”, indicó.

Cada bocado es un viaje por las tradiciones culinarias que han forjado la identidad tamaulipeca.

El ambiente festivo se eleva con juegos mecánicos gratuitos o con opción a pago, que deleitan a las niñas y niños, además de espectáculos sin costo alguno en la Feria del Pueblo, donde artistas nacionales llenan el escenario, donde todas las noches se vive la fiesta.

Así, la Feria Tamaulipas no es solo un evento, es una celebración de la unidad y el espíritu de un estado lleno de vida, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.