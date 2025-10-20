Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Va bien la Feria Tamaulipas 2025

De acuerdo a cifras y hasta lo que se sabe, la Feria Tamaulipas 2025 va bien en estos primeros días de fiesta. Los diferentes locales, expositores, pabellones, stands, los juegos mecánicos y los centros de espectáculos, se han visto abarrotados por miles de familias durante el pasado fin de semana.

Por tal motivo, se ha visto muy contento el gobernador Américo Villarreal Anaya, por la gran respuesta ciudadana que ha tenido la Feria Tamaulipas 2025, que en este año seguramente tendrá una mayor promoción. Así se ha subido de nivel a los eventos y a la oferta, donde no solo se ha visto gente local, sino también de otros lugares fuera de nuestro estado; tanto para participar como a divertirse.

Con esto, la Feria Tamaulipas 2025 se ha consolidado como una de las fiestas más esperadas del año, donde se conjuga la tradición, identidad y, sobre todo, un ambiente familiar.

Total que, la Feria Tamaulipas 2025 es un espacio de diversión familiar en el recinto ferial de Ciudad Victoria. Así que venga y diviértase, pues todavía quedan muchos días para disfrutar.

De acuerdo a cifras y a una meta, para esta edición se espera que la afluencia supere los 500.000 asistentes, por lo que hasta donde vamos, vamos bie

NOTAS CORTAS

1.- El municipio de Jaumave es otro de muchos municipios que se solidariza con nuestras hermanas y hermanos de Veracruz, enviando apoyo a las familias afectadas por las inundaciones registradas en ese estado. Así la ciudadanía respondió al llamado del Presidente Municipal Manuel Báez Martínez, contribuyendo con la donación de víveres y artículos no perecederos.

Por lo tanto, todo lo recabado se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, para que a través de ellos llegara a tiempo y forma todo el apoyo. En momentos difíciles, la solidaridad nos une y nos recuerda que somos una gran familia mexicana. Desde Jaumave enviamos fuerza, esperanza y cariño, dijo el edil.

2.- Y hablando de Jaumave precisamente, este martes 21 de octubre le toca el turno en la Feria Tamaulipas 2025, para ofrecer una degustación, mostrando su riqueza turística y gastronómica. Por ejemplo, el municipio de Casas ya tuvo su participación en la edición 2025, invitando a los asistentes a disfrutar de los productos que se ofrecen en su stand. También le toca ofrecer lo mismo este martes al municipio de Miquihuana,

Y el miércoles le toca al municipio de Tula, Bustamante y Palmillas, pues cada quien busca mostrar lo mejor de cada región y vaya que esta zona semiárida lo tiene todo y sabe hacer región.

3.- Hablando del 2027, sobre todo para las alcaldías, no se sorprenda que en alguno u otro municipio del altiplano tamaulipeco se participe por la vía independiente. Caso específico en Miquihuana y Bustamante. Al tiempo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.