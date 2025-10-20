Adolescentes en conflicto con la Ley Penal conmemoran Mes Rosa con cultura y deporte

-A través de diversas actividades, se fomenta la cultura de la prevención desde la adolescencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 20 de 2025.- En el marco del Mes Rosa, personal de los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes en los municipios de Güémez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Altamira realizaron diferentes actividades deportivas y culturales que fomentan la prevención del cáncer de mama.

Entre estas acciones, se llevó a cabo un zumbatón, pláticas informativas y carteles preventivos en las que participaron adolescentes que cumplen medidas de tratamiento, tanto en internamiento como en externamiento.

En este último caso, las actividades contaron con la participación de padres de familia y personas de la comunidad, con la finalidad de que la información alusiva a la prevención y detección oportuna de este tipo de cáncer.

Mediante la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) trabaja bajo un enfoque integral de reinserción social que busca prevenir la reincidencia en conductas antisociales y faltas administrativas en la población menor de edad.