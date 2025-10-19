Estatales

Se suma SSPT a colecta en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Tamaulipas y Veracruz

32 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2025.- Siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se sumó como centro de acopio para víveres que serán entregados a familias afectadas por las inundaciones registradas en el vecino estado de Veracruz y en el sur de nuestra entidad.

Este centro de acopio, a cargo de la representación del voluntariado de la SSPT en el Sistema DIF Tamaulipas, estará activo hasta el próximo 26 de octubre en la explanada del edificio uno del Complejo Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Por instrucciones del titular de esta dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, se invita al personal administrativo y operativo a sumarse aportando diferentes víveres, como alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal.

Al interior de la entidad, la SSPT cuenta con el Plan Tamaulipas para brindar asistencia inmediata a la población ante emergencias derivadas de fenómenos naturales.

Ante cualquier emergencia comunícate al 911 y/o 089.

32 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Conmemora Salud Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama

24 min ago

Arranca proyecto “FARA FARA” en Río Bravo, una apuesta del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura para fortalecer identidad en el norte de Tamaulipas

27 min ago

Fortalece CRETAM enseñanza de matemáticas con tecnología

29 min ago

Conmemora CEDES Altamira lucha contra el cáncer de mama con rally deportivo, mastografías y yoga oncológico

31 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button