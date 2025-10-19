Se suma SSPT a colecta en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Tamaulipas y Veracruz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2025.- Siguiendo la política humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se sumó como centro de acopio para víveres que serán entregados a familias afectadas por las inundaciones registradas en el vecino estado de Veracruz y en el sur de nuestra entidad.

Este centro de acopio, a cargo de la representación del voluntariado de la SSPT en el Sistema DIF Tamaulipas, estará activo hasta el próximo 26 de octubre en la explanada del edificio uno del Complejo Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Por instrucciones del titular de esta dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, se invita al personal administrativo y operativo a sumarse aportando diferentes víveres, como alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de higiene personal.

Al interior de la entidad, la SSPT cuenta con el Plan Tamaulipas para brindar asistencia inmediata a la población ante emergencias derivadas de fenómenos naturales.

Ante cualquier emergencia comunícate al 911 y/o 089.