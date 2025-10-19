Por: Raúl Terrazas Barraza

Enésima visita de AVA a la UAT

Este domingo, luego de la celebración por tres días, de actividades en el marco del Aniversario número 68 de la fundación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT, el Gobernador del Estado, estuvo en las instalaciones de la institución para conocer y echar a andar el remodelado y modernizado Rastro Tipo Inspección Federal propiedad de la UAT.

En el recorrido por las instalaciones estuvo acompañado por el Recto, médico Dámaso Anaya Alvarado y por el director interino de la Facultad, médico José Octavio Merino Charrez y, tras la explicación técnica y el costo de la modernización, con la indumentaria de rigor, el mandatario de Tamaulipas recorrió el interior del Rastro tipo TIF y conoció el proceso desde que ingresa el animal para sacrificarlo, hasta el empacado de la carne.

Esto último, es decir, el empacado, porque la inversión contempló el establecimiento de una sala de cortes y cámara de empaques moderna, que permite ir m á allá de la entrega de carne en canal a los negocios que la expenden en Ciudad Victoria y la Zona Centro, ya que, puede llegar en forma directa a los anaqueles refrigerados que poseen los establecimientos conocidos como puntos de venta.

Por la dinámica de crecimiento que han demostrado los conductores de la Universidad en todos los campos que tienen que ver con la academia, docencia y la práctica que permita a los estudiantes de todas las carreras hacerse de herramientas para lograr un gran desempeño en el campo laboral y desde luego contribuir al desarrollo de las ciudades, el Gobernador Villarreal Anaya, hizo ver que el compromiso de respaldar a la administración rectoral es permanente para beneficio de las ciudades y comunidades de la entidad.

Además de la modernización del Rastro TIF que de ser un proyecto que tuvo el respaldo del Gobierno del Estado, el rector Anaya Alvarado, dio a conocer al titular del Poder Ejecutivo de otros proyectos que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y que, con el respaldo del Estado, podrán cristalizarse.

De la misma manera que el del Rastro, entre ellos, mejoramiento genético de los hatos ganaderos y participar con los productores de semillas para incrementar la disponibilidad de pastizales para elevar la producción de carne.

Los otros

Todo indica que la naturaleza fue benévola con los ciudadanos que vienen en las zonas bajas del área conurbada Tampico-Madero-Altamira.

El nivel del Río Pánuco, aunque superó su nivel crítico en dos décimas, no causó estragos en las colonias para las cuales ya se había preparado una estrategia de protección desde el Gobierno Federal, estatal y los municipales.

La presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en la zona para constatar las medidas preventivas, el seguimiento del fenómeno hidráulico y la coordinación entre todas las instancias implicadas, desde luego, se fue a la Ciudad de México con la seguridad de que, el manejo del nivel crítico del Río Pánuco, será el adecuado.

Este domingo, los datos de CONAGUA precisan que, tras pasada la cresta que implicó mayor riesgo para sábado y domingo pasados, el nivel se sostiene por debajo del punto crítico y tiene a reducirse conforme pasan las horas.

Hay una gran diferencia entre actuar apegados a los datos técnicos y exteriorizarlos a la población con mucha claridad, para que no haya dudas respecto al impacto esperado en un evento de esta naturaleza y, haber dejado al ahí se va o permitido que voces alarmistas se apoderarán de los medios de comunicación para crear zozobra.

Mientras que el Partido Acción Nacional, no saque de sus filas a quienes le hicieron mucho daño por los malos gobiernos que realizaron, como sucedió en el caso de Tamaulipas, podrán existir mil relanzamientos y el resultado en las urna será parecido al obtenido en los recientes proceso electorales, es decir, desastroso.

Al menos, en esta entidad, para que el relanzamiento funcione, tendría que dejar fuera de la jugada a todos y todo aquello que huela a los tres García de Reynosa y a los personajes que echaron malas en la administración gubernamental.

Esto, porque el pueblo de Tamaulipas está muy arrepentido de la oportunidad que les dieron en el 2016, cuando cambiaron el destino de su voto al no otorgárselo al licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa, quien, debió de ser el Gobernador de Tamaulipas el sexenio pasado.

Alguien dijo que un buen intento de mandar por un tubo al minipanismo de Reynosa que se apoderó de los recursos públicos en el pasado reciente, es que al irse de la dirigencia estatal el exdiputado garciísta, Luis Cantú Galván sea relevado por la exmagistrada del Poder Judicial de Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez, por es más del grupo de César Verástegui Ostos.

En el entendido, claro está, de que eso no les quita lo garciísta reynosense y, por tanto, no los hace merecedores de la confianza de los potenciales votantes del 2027.