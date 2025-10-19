Dialogando  

Por: Roberto Olvera Pérez

Muy movido el gobernador Américo

Con agenda llena continúa el gobernador de estado Américo Villarreal Anaya, inaugurando eventos, presidiendo reuniones importantes y supervisando lo que ocasionó las recientes lluvias allá en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, así como de estar atento sobre la creciente del Rio Pánuco y preparado para brindar apoyo en caso necesario.

Si partimos desde la inauguración de la Feria Tamaulipas 2025 ha habido muchos eventos relevantes y de suma importancia para nuestro estado, pues tan solo el pasado viernes entregó el premio estatal de ciencias, creatividad e innovación tecnológica, donde la educación es el eje central para lograr una verdadera transformación, afirmó Villarreal Anaya, al encabezar la ceremonia de premiación del 27º Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica “ExpoCiencias Tamaulipas”.

Desde el Puerto Jaibo de Tampico, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, que al momento no representa un riesgo. Qué bueno.

Dijo: “Me informa el gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo. Pero, de todas maneras, es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que pudiera haber un aumento en el nivel”, señaló en un video a través de sus redes sociales.

Ahí el gobernador Américo Villarreal destacó que, siguiendo las instrucciones de la Presidenta se ha mantenido al tanto del crecimiento del río Pánuco y detalló que este cuerpo de agua ya llegó a su punto máximo en la estación hidrométrica en Las Adjuntas, que es cercana a la población de Tamuín, pero ya se encuentra en descenso.

Y como parte de estas acciones de prevención y coordinación interinstitucional ante la creciente del Río Pánuco, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, llevó a cabo una reunión de seguimiento con autoridades municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, para darle seguimiento a este tema y estar alerta si llega o no a los municipios del sur del estado; pero para ello se está preparado.

Ahí mismo, en la LXIV Sesión del #CUPIA en la UAT – Tampico, el Jefe del Ejecutivo dijo, reafirmo mi convicción: si aspiramos a una transformación real, solo hay un camino: educación, educación y más educación. Esto luego de inaugurar el Congreso Mexicano de Medicina del Deporte, pues recorrió la Facultad de Medicina y escuchó a quienes serán el futuro de nuestro estado: ustedes, las y los jóvenes, por lo que me comprometo a impulsar juntos espacios de innovación, tecnología y formación con rostro humano. En esta tarea estoy, con ustedes y para ustedes, agregó.

El sábado dio inicio a la Exposición Ganadera 2025, del Pabellón de la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas. Un espacio que refleja el compromiso y la fortaleza de los productores, pilares fundamentales del desarrollo rural en nuestro estado, lo cual fue inaugurada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, dentro de la Feria Tamaulipas 2025 en la capital tamaulipeca.

Ahí el mandatario estatal entregó reconocimientos a los dueños de los mejores ejemplares en diferentes categorías; y luego presidió una subasta en beneficio del DIF Tamaulipas.

Asimismo visitó el pabellón de emprendedores rurales, con productos hechos con orgullo en Tamaulipas, así como el stand de la Subsecretaria de Pesca y Acuacultura, que muestra la riqueza de nuestras aguas y el esfuerzo de quienes la trabajan.

La FMVZ-UAT cierra con gran éxito los eventos del 68 aniversario de su fundación

Con la participación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ-UAT) celebró este sábado 18 de octubre su tradicional cabalgata para cerrar con éxito las actividades por el 68 aniversario de la fundación de este plantel universitario.

Como parte del evento, el rector Dámaso Anaya, acompañado del director interino de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, encabezó la tradicional Cabalgata 2025 en el marco de los eventos conmemorativos que se desarrollaron durante la semana del 14 al 18 de octubre, mediante actividades académicas, culturales y sociales.

El rector convivió con cabalgantes y la comunidad universitaria de esta institución, resaltando la importancia de compartir estas tradiciones, además de estrechar los lazos de amistad y destacar el reconocimiento a la Facultad de Veterinaria de la UAT, por su calidad y prestigio educativo, y los servicios que aporta a la sanidad y bienestar animal, la salud pública y la producción de alimentos, que son esenciales para el progreso de la región.

NOTAS CORTAS

1.- La Gira “Familias que Transforman” brinda un espacio para que madres, padres y tutores de estudiantes de Educación Básica, conozcan experiencias formativas y transformadoras a través de pláticas y conferencias. Así llegó recientemente al municipio de Güemez y la presidió la Mtra. Martha Alicia Ortiz Ríos, Directora de Educación Elemental de la SET. Esto es con el objetivo de brindarles herramientas para una crianza positiva y emocionalmente inteligente. Busca fortalecer las habilidades psicosociales de los padres y mejorar el entorno familiar a través de temas como la crianza positiva, la inteligencia emocional, y la neurociencia aplicada al hogar. Como anfitrión estuvo el alcalde Lorenzo Morales Amaro, quien dijo, “estamos convencidos de que la familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad, y para esta Administración Municipal representa una prioridad impulsar acciones que fomenten la unión, el respeto y la participación en beneficio de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

2.- Por cierto, la noche de este sábado pasado vimos a la alcaldesa de Miquihuana, Gladys Magalis Vargas Rangel, muy activa en su stand en la feria Tamaulipas 2025, atendiendo personalmente a los visitantes y dijo que la degustación le tocaba este 21 de octubre.

