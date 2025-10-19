Conmemora CEDES Altamira lucha contra el cáncer de mama con rally deportivo, mastografías y yoga oncológico

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2025.- Con actividades que promueven el bienestar físico y mental, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira se pintó de rosa y conmemoró la lucha contra el cáncer de mama.

La primera actividad “Rally Deportivo Femenil” contó con la participación de 66 mujeres privadas de la libertad pertenecientes a los módulos uno y siete; a quienes se les compartió información respecto al beneficio del ejercicio en la salud física y mental.

El rally constó de: carreras de costales; carrera de velocidad con obstáculos; resistencia de fuerzas opuestas; tabla rítmica; voleibol; lazo humano y entrega de reconocimientos por parte de la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero; con presencia del subdirector técnico, Edgar Sánchez Jiménez; jefes de departamento, personal administrativo y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Adicionalmente, se realizó una sesión de yoga oncológico a cargo del Departamento de Psicología y una campaña organizada por el Sistema DIF Altamira, en la cual, a través de la Clínica Móvil Especializada en Salud de la Mujer, se realizaron mastografías a 25 mujeres.

Con estas actividades, el CEDES Altamira garantiza el derecho de la población penitenciaria femenil a la salud, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama.