Estatales

Conmemora CEDES Altamira lucha contra el cáncer de mama con rally deportivo, mastografías y yoga oncológico

30 min ago
1 minuto de lectura

Altamira, Tamaulipas.- Octubre 19 de 2025.- Con actividades que promueven el bienestar físico y mental, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira se pintó de rosa y conmemoró la lucha contra el cáncer de mama.

La primera actividad “Rally Deportivo Femenil” contó con la participación de 66 mujeres privadas de la libertad pertenecientes a los módulos uno y siete; a quienes se les compartió información respecto al beneficio del ejercicio en la salud física y mental.

El rally constó de: carreras de costales; carrera de velocidad con obstáculos; resistencia de fuerzas opuestas; tabla rítmica; voleibol; lazo humano y entrega de reconocimientos por parte de la directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero; con presencia del subdirector técnico, Edgar Sánchez Jiménez; jefes de departamento, personal administrativo y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad.

Adicionalmente, se realizó una sesión de yoga oncológico a cargo del Departamento de Psicología y una campaña organizada por el Sistema DIF Altamira, en la cual, a través de la Clínica Móvil Especializada en Salud de la Mujer, se realizaron mastografías a 25 mujeres.

Con estas actividades, el CEDES Altamira garantiza el derecho de la población penitenciaria femenil a la salud, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama.

30 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Conmemora Salud Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama

24 min ago

Arranca proyecto “FARA FARA” en Río Bravo, una apuesta del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura para fortalecer identidad en el norte de Tamaulipas

27 min ago

Fortalece CRETAM enseñanza de matemáticas con tecnología

29 min ago

Se suma SSPT a colecta en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Tamaulipas y Veracruz

32 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button