Promueve SET convivencia escolar y familiar con actividades lúdicas e interactivas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), comprometida con la transformación de las comunidades educativas, llevó a cabo la jornada “Actividades Lúdicas Interactivas Escolares y Familiares” en la Escuela Primaria Francisco Márquez de Ciudad Victoria.

Rocío Ávila Sánchez, directora de Programas Transversales y Equidad de Género, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de la SET, mencionó que esta jornada responde a lo establecido en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. A través de estas actividades, se involucra a las y los estudiantes en acciones que contribuyen a transformar su entorno y fomentar el bien común.

Explicó que estas jornadas están dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia, con el propósito de impulsar el desarrollo de actividades lúdicas entre la comunidad educativa, lo que permite mejorar la convivencia escolar y familiar mediante dinámicas de sensibilización, trabajo en equipo, cooperación y empatía.

Enfatizó que estas acciones están encaminadas a fortalecer la convivencia escolar y familiar bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), favoreciendo el desarrollo integral de niñas y niños, así como el fortalecimiento de los lazos de respeto y colaboración entre docentes y estudiantes.

Refirió que estas actividades reflejan el compromiso del sector educativo por brindar una educación de calidad que involucre a todas y todos los integrantes de la comunidad escolar, compromiso que impulsa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, basado en la visión educativa que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.