Estatales

Promueve SET convivencia escolar y familiar con actividades lúdicas e interactivas

11 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), comprometida con la transformación de las comunidades educativas, llevó a cabo la jornada “Actividades Lúdicas Interactivas Escolares y Familiares” en la Escuela Primaria Francisco Márquez de Ciudad Victoria.

Rocío Ávila Sánchez, directora de Programas Transversales y Equidad de Género, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de la SET, mencionó que esta jornada responde a lo establecido en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. A través de estas actividades, se involucra a las y los estudiantes en acciones que contribuyen a transformar su entorno y fomentar el bien común.

Explicó que estas jornadas están dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia, con el propósito de impulsar el desarrollo de actividades lúdicas entre la comunidad educativa, lo que permite mejorar la convivencia escolar y familiar mediante dinámicas de sensibilización, trabajo en equipo, cooperación y empatía.

Enfatizó que estas acciones están encaminadas a fortalecer la convivencia escolar y familiar bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), favoreciendo el desarrollo integral de niñas y niños, así como el fortalecimiento de los lazos de respeto y colaboración entre docentes y estudiantes.

Refirió que estas actividades reflejan el compromiso del sector educativo por brindar una educación de calidad que involucre a todas y todos los integrantes de la comunidad escolar, compromiso que impulsa el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, basado en la visión educativa que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.

11 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Coloca Tamaulipas la sostenibilidad en el centro del diálogo del T-MEC

9 min ago

Fomentan salud mental y capacitación laboral en adolescentes en internamiento

12 min ago

En marcha, nueva etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo en Cd. Victoria

14 min ago

Impulsa SET innovación y calidad educativa superior en Tamaulipas

29 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button