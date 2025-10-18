Participa Tamaulipas en el Acuerdo Agropecuario Trinacional 2025

Morelia, Michoacán.- Octubre 18 de 2025.- Con el propósito de crear un espacio permanente de diálogo entre los responsables de las políticas públicas del sector agropecuario en México, Estados Unidos y Canadá, se llevó a cabo el Acuerdo Agropecuario Trinacional 2025 (ACCORD) en la ciudad de Morelia, Michoacán.

En representación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, participaron Juan Báez Rodríguez, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, y Guillermo Rodolfo Macbeath Fernández, director de Agronegocios.

Durante la reunión sostenida entre la delegación mexicana y representantes del sector agroindustrial, en el marco del Acuerdo Agropecuario Trinacional, Juan Báez Rodríguez, en representación de la secretaría, presentó la oferta disponible de la producción agropecuaria del estado de Tamaulipas.

En su intervención, destacó la relevancia estratégica de la entidad en el abastecimiento de productos agrícolas y pecuarios, así como su potencial para fortalecer la cooperación comercial y productiva con los países participantes.

Durante el evento, se presentó el reporte del simulacro de actuación sobre la detección de enfermedades animales, destacando como una de las principales conclusiones la necesidad de mantener una comunicación efectiva entre los distintos niveles de gobierno —federal, estatal y local, así como con los productores.

Asimismo, se abordó el avance en la contención del gusano barrenador en México. Las autoridades federales informaron que la propagación de esta plaga se ha detenido y que los estados del norte del país, incluyendo Tamaulipas, se encuentran libres de infestaciones, lo que permitirá avanzar hacia la reactivación del comercio internacional de ganado.

Finalmente, otro punto relevante fue la inclusión de la mujer en la agricultura, donde representantes de los tres países presentaron acciones, programas y casos de éxito que promueven su participación activa en el desarrollo rural, reconociendo su papel estratégico en el sector agropecuario.