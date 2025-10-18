Obtiene ITSM primer lugar regional del INNOVATEC 2025

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Octubre 17 de 2025.- Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) obtuvieron el primer lugar regional del concurso INNOVATEC 2025, organizado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), en la categoría de Sostenibilidad y Cambio Climático, asegurando su pase a la fase nacional de este prestigioso certamen de innovación tecnológica.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del plantel, señaló que el proyecto combina el ingenio estudiantil con la responsabilidad ambiental. Fue diseñado por los estudiantes Mahonri Hernández Lara, de la carrera de Ingeniería Química; Joshué Hernández Lara, de Ingeniería Industrial; y Vanessa Velázquez Zúñiga, de Ingeniería en Gestión Empresarial.

Comentó que el proyecto, denominado “Bioetanol de lechuga de agua”, fue asesorado por el Dr. César Alejandro Espinoza Ahumada, docente del instituto, y propone una solución innovadora y sostenible a problemáticas ambientales.

“El concurso busca generar soluciones prácticas y sostenibles a problemáticas específicas del entorno, demostrando el potencial transformador de los futuros ingenieros y profesionistas del país. Este logro es fruto del trabajo en equipo, la dedicación y el acompañamiento de sus asesores”, expresó.

Mencionó que el certamen nacional del INNOVATEC 2025 se celebrará del 11 al 14 de noviembre en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Pachuca, donde los estudiantes del ITSM competirán contra los mejores proyectos del país.

Destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, para fomentar la ciencia y la tecnología en la educación superior, reafirmando la visión de una formación profesional con capacidad, sensibilidad y visión transformadora para Tamaulipas y México.

El INNOVATEC es un certamen organizado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM), de gran trascendencia nacional, cuya misión es impulsar la creatividad, la innovación y el emprendimiento tecnológico entre la comunidad estudiantil.