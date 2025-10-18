EstatalesPortada

La FMVZ-UAT cierra con gran éxito los eventos del 68 aniversario de su fundación

27 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tam.- 18 de octubre de 2025.- Con la participación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Dr. Norberto Treviño Zapata (FMVZ-UAT) celebró este sábado 18 de octubre su tradicional cabalgata para cerrar con éxito las actividades por el 68 aniversario de la fundación de este plantel universitario.

Como parte del evento, el rector Dámaso Anaya, acompañado del director interino de la FMVZ, José Octavio Merino Charrez, encabezó la tradicional Cabalgata 2025 en el marco de los eventos conmemorativos que se desarrollaron durante la semana del 14 al 18 de octubre, mediante actividades académicas, culturales y sociales.

El rector convivió con cabalgantes y la comunidad universitaria de esta institución, resaltando la importancia de compartir estas tradiciones, además de estrechar los lazos de amistad y destacar el reconocimiento a la Facultad de Veterinaria de la UAT, por su calidad y prestigio educativo, y los servicios que aporta a la sanidad y bienestar animal, la salud pública y la producción de alimentos, que son esenciales para el progreso de la región.

27 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Coloca Tamaulipas la sostenibilidad en el centro del diálogo del T-MEC

2 horas ago

Promueve SET convivencia escolar y familiar con actividades lúdicas e interactivas

2 horas ago

Fomentan salud mental y capacitación laboral en adolescentes en internamiento

2 horas ago

En marcha, nueva etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo en Cd. Victoria

2 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button