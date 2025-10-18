Impulsa SET innovación y calidad educativa superior en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- Con el propósito de intercambiar experiencias e identificar los retos y oportunidades que enfrenta la educación superior, se realizó el Primer Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y Humanidades, en el que participó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, Igor Crespo Solís, con la ponencia “Educación Superior en Tamaulipas: retos y oportunidades”.

Durante su exposición, abordó la importancia de fortalecer la calidad académica, la innovación educativa, la vinculación con el sector productivo y la preparación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos de la educación y la sociedad.

“Este congreso constituye un espacio clave para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades de la educación superior en nuestro estado, así como para fortalecer la formación integral de estudiantes y docentes comprometidos con la excelencia académica y la mejora continua de nuestra sociedad”, puntualizó.

Crespo Solís destacó que, desde el Gobierno de Tamaulipas —bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de Miguel Ángel Valdez García—, se trabaja todos los días para brindar una educación incluyente, humanista y de calidad, que sea el motor de la transformación para las y los tamaulipecos.

El congreso permitió a las y los estudiantes de la facultad conocer experiencias de docentes y especialistas, participar en discusiones académicas y ampliar su visión sobre los retos globales y locales de la educación y las humanidades, promoviendo una formación integral que combina competencias técnicas, humanísticas y éticas.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco del 54 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), con la participación de estudiantes, docentes, expertos y especialistas en educación superior y humanidades, quienes intercambiaron conocimientos, analizaron retos y fortalecieron sus competencias en un entorno internacional.