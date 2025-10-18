Formaliza la UAT colaboración con universidades del noreste del país

Tampico, Tam.- 18 de octubre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fue sede de la firma del convenio marco de colaboración denominado “Región Noreste”, que une esfuerzos entre las universidades públicas de esta zona del país para fortalecer la educación superior, la investigación, la innovación y el desarrollo social.

El acto encabezado por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, contó con la participación del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia, así como de los rectores y representantes de las universidades autónomas de Nuevo León (UANL), Coahuila (UAdeC) San Luis Potosí (UASLP), Zacatecas (UAZ) y Durango (UJED), de la Región Noreste de la ANUIES.

Durante la ceremonia, realizada en el Campus Tampico, el rector Dámaso Anaya destacó que este acuerdo simboliza una alianza estratégica basada en la confianza, el compromiso y la visión compartida de las universidades del noreste.

Subrayó que la colaboración permitirá generar proyectos conjuntos en áreas clave como la docencia, la investigación, la innovación tecnológica, la cultura y el deporte, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y el desarrollo de las regiones.

En su oportunidad, Luis Armando González Plascencia reconoció el liderazgo y la cohesión que ha mostrado la región noreste dentro de la ANUIES, destacando que este convenio constituye un ejemplo nacional del trabajo articulado entre universidades, además de ser una alianza que fortalece el sistema de educación superior al promover la cooperación regional.

Por su parte, el Rector de la UASLP y Presidente del Consejo Regional Noreste de la ANUIES, Alejandro Zermeño Guerra, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional que facilite la organización de proyectos académicos, investigaciones y actividades conjuntas que impactarán en sus comunidades estudiantiles.