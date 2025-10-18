Fomentan salud mental y capacitación laboral en adolescentes en internamiento

Güémez, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- Al ser la salud mental y la capacitación para el trabajo ejes estratégicos en la reinserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas de tratamiento privativas de la libertad, se llevaron a cabo acciones que fomentan el autocuidado y el desarrollo de habilidades laborales.

En cuanto a la salud mental, la actividad fue desarrollada por personal administrativo del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes, y consistió en sensibilizar a las y los menores de edad respecto al impacto positivo que se genera en la calidad de vida al cuidar de este aspecto.

La segunda actividad, Taller de Repostería, fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

A través de esta actividad, las y los adolescentes elaboraron conchas, centenarios rellenos de mermelada de manzana y empanadas rellenas de mermelada de piña; aumentando sus probabilidades de desempeñarse en un oficio una vez cumplida su medida de tratamiento.