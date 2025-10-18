En marcha, nueva etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo en Cd. Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) ha puesto en marcha la siguiente etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo, la cual conectará el Puente de la Avenida “Carlos Adrián Avilés”, con una inversión mayor a los 43 millones de pesos.

El titular de la dependencia estatal Pedro Cepeda Anaya apuntó que, esta obra es parte de un proyecto estratégico para modernizar y mejorar la conectividad vial en la zona oriente de Ciudad Victoria.

Refirió que los trabajos de la primera fase consistieron en pavimentando con carpeta asfáltica, obras pluviales, revestimiento con concreto hidráulico de talud en la margen del rio, señalamiento horizontal y vertical, guarniciones, banquetas y alumbrado público, además de crear dos cuerpos de 10.50 metros con 3 carriles cada uno de carpeta asfáltica, camellón central de 4.20 m, jardinería y señalética.

“Esta obra reafirma el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con las y los ciudadanos de la capital del estado para mejorar su calidad de vida”, subrayó el servidor público.

Agregó que, a finales del primer semestre del 2026, estarán concluyendo las labores de este bulevar facilitará el acceso a diferentes puntos de la ciudad, potenciando el desarrollo urbano en áreas aledañas de la capital de Tamaulipas.