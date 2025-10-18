Estatales

Convoca SST a realizarse  exploraciones clínicas para la detección de cáncer de mama

29 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 17 de 2025.- Más de 43 mil exploraciones clínicas y tamizajes para la detección de cáncer de mama se han realizado con los 25 dispositivos iBreast Exam (Ibrest) con los que cuenta la Secretaría de Salud, informó la directora de la Unidad de Enfermería, Irma Barragán Alvarado.

Dijo que desde el ingreso de estos dispositivas, en el 2023, al sistema de salud que dirige el doctor Vicente Joel Hernández Navarro, se han detectado 36 pacientes con este padecimiento a quienes, con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se les ha proporcionado la atención y el tratamiento adecuado.

“Estos dispositivos son operados por 76 enfermeras certificadas para realizar las exploraciones clínicas de mama y tamizajes, utilizan tecnología portátil con sensores para detectar anomalías en el tejido mamario creando un mapa detallado de la mama y detecta masas pequeñas que pueden ser no palpables”, explicó.

No es invasivo, ni doloroso y no utiliza radiación y este tipo de estudio se los pueden realizar  hombres y mujeres desde los 20 años con tejido mamario denso, tejido mamario blando y/o con implantes, mujeres embarazadas y en lactancia, detalló Barragán Alvarado.

Destacó que la prevención, la detección y el tratamiento oportuno puede salvar tu vida y para ello exhortó a la población mayor de 20 años a que acudan a las unidades y a los módulos que durante este mes de octubre se encuentran instalados en diferentes dependencias de la entidad como en la Secretaría de Salud en el 17 Guerrero y Bravo de esta ciudad, en el Sistema DIF Tamaulipas (calzada General Luis Caballero) y en la Feria Tamaulipas.

29 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Coloca Tamaulipas la sostenibilidad en el centro del diálogo del T-MEC

9 min ago

Promueve SET convivencia escolar y familiar con actividades lúdicas e interactivas

10 min ago

Fomentan salud mental y capacitación laboral en adolescentes en internamiento

12 min ago

En marcha, nueva etapa de la prolongación del Bulevar José López Portillo en Cd. Victoria

13 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button