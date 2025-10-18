Capacita SABG a empresarios victorenses en ética

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 18 de 2025.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Dirección de Investigación, impartió la capacitación y profesionalización en Ética e Integridad Empresarial en el Auditorio “Raúl Villarreal” de la Cámara Nacional de Comercio Victoria, a empresarios victorenses, con el objetivo de reforzar los valores y las buenas prácticas en el ámbito empresarial.

Durante este encuentro, se abordaron temas como la ética, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción, así como la importancia de implementar políticas internas, sistemas de denuncia y mecanismos de rendición de cuentas que permitan fortalecer la confianza dentro de las organizaciones.

“Con esta capacitación abrimos el programa de trabajo con el sector privado. Es parte de nuestra integración con la comunidad empresarial; queremos conocerlos, escucharlos y mantener este intercambio de conocimientos que permita a la sociedad tamaulipeca tener mayor certeza en sus instituciones. Al final de este trabajo conjunto, estaremos ambos mejor evaluados”, mencionó la secretaria anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo.

Añadió que, con este encuentro, se promueve el intercambio de ideas para fortalecer el vínculo entre el sector privado y el público, reflejando así el compromiso y la responsabilidad del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, con la comunidad empresarial y la práctica de políticas éticas.