Recibe Guardia Estatal de Género capacitación en materia de salud mental

-El objetivo es brindar al personal de herramientas que contribuyan a su propio bienestar y a proporcionar una atención adecuada en casos que impacten la salud mental de la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 17 de 2025.- En seguimiento a las actividades programadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, personal de la Guardia Estatal de Género recibió una capacitación que incrementa sus herramientas de atención a la población y participó en dinámicas que contribuyen a su propia gestión emocional y mejora del clima laboral.

La primera consistió en el Taller “Trastornos Mentales Más Comunes, Sus Indicadores y Cómo Identificarlos”, impartido por la psicóloga, policía “A” Martha Yuridia Méndez Rodríguez, cuyo objetivo fue dar a conocer la intervención adecuada al atender estos casos en el servicio policial.

Presidido por la delegada estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Herlinda Molina Estrada, la capacitación contó con la participación del personal de las diferentes coordinaciones municipales y delegaciones regionales en las que tienen presencia.

La segunda actividad, a cargo de la jefa del Área de Psicología de la Coordinación Técnica de esta delegación, Debhani Pérez Loredo, se tituló “Desafíos por la Salud Mental” y consistió en la realización de actos simbólicos que promovieron el bienestar emocional, empatía, autocuidado, reflexión y conexión positiva entre participantes.

El ejercicio contó con la presencia de elementos de la Coordinación Técnica y de la Coordinación Operativa, fortaleciendo la gestión emocional y la convivencia en el entorno laboral.