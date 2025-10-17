Ofrece Gobierno de Tamaulipas descuentos en licencias de conducir durante la Feria Tamaulipas 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 17 de 2025.- Con el propósito de apoyar la economía de las y los tamaulipecos, así como de promover la regularización de trámites vehiculares, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, pone a disposición de la ciudadanía descuentos especiales en la expedición y reposición de licencias de conducir durante la Feria Tamaulipas 2025.

El secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, informó que, durante el desarrollo de la feria, las y los asistentes podrán aprovechar los siguientes costos preferenciales:

Licencia de conducir para motociclista: de $1,697 a $849 pesos

Licencia de automovilista: de $1,358 a $679 pesos

Licencia de operador de transporte público: de $1,358 a $679 pesos

Reposición de licencia: $566 pesos

Estos descuentos estarán disponibles en el módulo de la Secretaría de Finanzas, instalado dentro de la Feria Tamaulipas 2025, con un horario de atención de lunes a domingo, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.

El personal capacitado brindará orientación y apoyo a la ciudadanía en materia de trámites y servicios vehiculares.

Lavín Verástegui, dijo que en congruencia con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientadas a acercar los beneficios del gobierno a la población y fortalecer la economía familiar, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, reafirma el compromiso con el bienestar de las familias tamaulipecas, mediante la oferta de servicios accesibles, transparentes y cercanos a la gente, que faciliten el acceso a los trámites y beneficios para todas y todos.