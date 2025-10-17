Estatales

Destaca Zoológico Tamatán como papel clave de la medicina veterinaria en ambientes controlados

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Octubre 17 de 2025.- El Zoológico Tamatán se consolida como un espacio clave para la educación ambiental y la formación académica en veterinaria.

Lo mismo con universitarios que acuden a su recinto de distintas partes del país, que del estado para conocer más del trabajo que se realiza con la fauna, que en la impartición de talleres en diversos centros educativos, como el de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) resaltó la importancia de seguir sumando los recintos de la comisión, para que las y los estudiantes aprendan de viva voz sobre los manejos hacia algunas especies.

Recientemente, el equipo de especialistas del Departamento de Veterinaria del Zoológico participó en el Taller «Contención Química de Fauna Silvestre», con lo que los estudiantes universitarios tuvieron la oportunidad de adquirir herramientas teóricas y prácticas para el manejo responsable de distintas especies silvestres que habitan en el recinto.

“Las actividades se desarrollaron en un ambiente enriquecedor, donde se compartieron experiencias, consejos técnicos y charlas enfocadas en el bienestar animal y la importancia de la medicina veterinaria en entornos naturales controlados”, explicó el funcionario.

Con este tipo de trabajos, el Zoológico Tamatán reafirma su compromiso como un hogar de aprendizaje y educación ambiental, fomentando el respeto, la conciencia ecológica y el cuidado profesional de la fauna silvestre, concluyó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas.

