Por: Raúl Terrazas Barraza

La Feria Tamaulipas, mensaje de paz

Feria habemus, el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, acompañado de su esposa la Doctora María de Villarreal y por los secretarios de su Gabinete, Legisladoras y Legisladores, así como, alcaldesas y alcaldes, inauguró la edición 2025 de la Feria Tamaulipas e hizo ver es un evento que tiene un mensaje claro, en Tamaulipas la gente gusta estar en paz y trabajando, pero, también disfrutar de la cultura, el arte y ahora el esparcimiento que, se vivirá durante los 12 días de la feria.

El mandatario agradeció a todos quienes participan en la organización de la Feria y empresarios, dependencias, organizaciones de productores y desde luego las y los presidentes municipales, porque generan una muestra de unidad con la que se trabaja en Tamaulipas, en el entendido de que, en los stands de los Ayuntamientos se podrá degustar de los platillos de sus regiones, la música, bailables y sus tradiciones.

También comentó que la unidad del pueblo tamaulipecos se demuestra en de muchas formas, ya con el respaldo a los habitantes de las entidades que resultados afectados por las lluvias de días pasados y la colaboración con ellos, así cómo, el trabajo puntual de alcaldes y funcionarios que monitorean la condición del Río Pánuco, con la finalidad de tomar medidas correctas en el momento correcto, debido a la crecida y de esa forma evitar afectación al as personas.

Es así acotó Villarreal Anaya, como en unidad se trabaja por el bienestar de todos, sin que nadie se quede atrás ni afuera, por ello, esta entidad es ejemplo en el momento que se vive.

La Feria Tamaulipas 2025, es una oportunidad más para que el disfrute y la diversión, la que, en realidad continua de largo, porque la celebración de los Festivales estatales y municipales de hace unos días, congregó a miles de personas durante el desarrollo de sus programas y dejó un buen sabor de boca, así que, trabajar en conjunto lleva ver las cosas con esperanza.

La Secretaria de Economía, Ninfa Catú Deándar, encargada de dar el discurso de bienvenida a los invitados a la puesta en marcha de Feria Tamaulipas 2025, señaló que es una de las celebraciones más esperadas en el año, porque reúne lo mejor del Estado y la alegría de la gente y el orgullo de la gente, al convertir a Ciudad Victoria en el corazón que late con fuerza para el esparcimiento y el disfrute de las familias de toda la entidad.

Refirió que, en la administración del Doctor Villarreal Anaya, las personas son el centro de sus acciones y que, la Feria es un encuentro con la identidad y escaparate con 12 días para disfrutar más de 40 juegos y una cartera artística para todos los gustos, las exposiciones de 100 emprendedores la marca Hecho en Tamaulipas y muestras gastronómicas que hará sentir el sabor de las regiones

Cantú Deándar, expresó que es una celebración de unidad, diversidad y la riqueza del estado, es una Feria incluyente, segura, familiar, con un profundo sentido social y motor económico que impulsa el desarrollo regional y el arraigo de las tradiciones.

La Feria Tamaulipas concluirá el día 27 de octubre, de acuerdo al programa de actividades y, como ya es sabido, para la presentación de varios artistas que están en el programa, los boletos se vendieron casi el mismo día que las autoridades estatales anunciaron la realización del evento, incluso, hubo información en el sentido de que, una buena parte de quienes asistirán a la presentaciones de los artistas, vienen de entidades cercanas a Tamaulipas y que lograron obtener boletos en línea, aunque de que se agotaran.

Los otros

El Contador Luis Navarro Roso ex-catedrático y ex-decano de nuestra Facultad de Comercio y Administración Victoria de la UAT, obtuvo la Presea, Fernando Diez Barroso, de la Región Noreste del país y que, es el máximo galardón que otorga el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en reconocimiento a un ejercicio profesional destacado. Por este motivo, el maestro de muchas generaciones de Contadores fue muy felicitado por la comunidad universitaria de la que fuera su Facultad y desde luego por funcionarios de otras Facultades.

Como hombre que quiere a Ciudad Victoria y en la cual ha dejado huella por ser un ciudadano apreciado, Navarro Roso es un orgullo para la capital y sus familias.

Por el lado del Congreso del Estado, en la sesión ordinaria y pública de este jueves, aprobaron las tablas catastrales de 40 municipios de la entidad sin aumento y aunque faltaban tres, las de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, la lógica dice que los dictámenes de las Comisiones Legislativas que revisan este tipo de asuntos, sería en el mismo sentido, es decir, sin aumentos, para evitar que la economía de las familias se vea lastimada.

Después de la sesión las y los Diputados fueron al Recinto Ferial, para acompañar al Gobernador Villarreal Anaya en el acto inaugural del evento y al único que le tocaron tijeras de todos ellos para el corte del listón, fue al presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Diputado Humberto Prieto Herrera.