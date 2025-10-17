El corazón del DIF Tamaulipas llega a la Feria 2025

El Pabellón DIF Tamaulipas presentará juegos, diversión y entretenimiento a sus visitantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Octubre 17 de 2025.- En el marco de la Feria Tamaulipas 2025, que se lleva a cabo del 16 al 27 de octubre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, abre las puertas del Pabellón DIF, un espacio lleno de actividades interactivas, talento artístico y productos elaborados con manos tamaulipecas.

El pabellón es un punto de encuentro para niñas, niños, adolescentes y familias completas, donde podrán disfrutar de juegos, dinámicas, presentaciones artísticas y exhibiciones que promueven la integración familiar y los valores comunitarios.

Entre las áreas que participan se encuentran las Direcciones de Fortalecimiento Familiar, Programas Alimentarios, Desarrollo Comunitario y la Procuraduría del Adulto Mayor, además de los diferentes Centros Asistenciales del sistema DIF.

Uno de los atractivos principales es la Casa Colibrí, donde más de 100 artesanos tamaulipecos exponen y ponen a la venta sus obras, reflejo del talento y la creatividad que caracteriza a cada región del estado.

El escenario del pabellón también vibrará con la presentación de artistas locales, entre ellos cantantes, bailarines, rondallas y grupos de teatro musical, quienes brindarán un espacio de alegría y entretenimiento para todos los asistentes.

La invitación está abierta a toda la población para que visite el Pabellón DIF Tamaulipas, ubicado dentro del recinto ferial de Ciudad Victoria, en un horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, del 16 al 27 de octubre.

Una oportunidad para convivir, disfrutar y ser parte del corazón que impulsa el bienestar de las familias tamaulipecas.