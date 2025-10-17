Dialogando  

Por: Roberto Olvera Pérez

Arrancó la Feria Tamaulipas 2025

* La Inauguró Américo Villarreal Anaya junto a su esposa, la doctora María de Villarreal

La tarde-noche de este jueves 16 de octubre se inauguró la Feria Tamaulipas 2025 por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien se hizo acompañar de su esposa, la doctora María de Villarreal, quienes cortaron el tradicional listón inaugural.

El mandatario tamaulipeco manifestó que esta gran fiesta es un mensaje de unidad, de trabajo y de superación, “de una idea muy poderosa a la cual le ha llegado su tiempo y esa idea es Tamaulipas”, dijo.

“Ya estamos de fiesta porque nos lo merecemos, por el trabajo, el empeño y la dedicación que hacemos día con día para salir adelante y tener en mejores condiciones a nuestra familia y es una muestra de que nos quitamos los miedos, que trabajamos en conjunto, que vemos las cosas con esperanza”, dijo.

Ante legisladores y legisladoras, funcionarios del gabinete estatal, así como las y los presidentes municipales, el gobernador destacó la solidaridad del pueblo tamaulipeco y su contribución en todos los centros de acopio para apoyar a nuestros hermanos de los estados afectados por las lluvias, así como de las tareas de prevención que se realizan en Tampico y Madero por la creciente del río Pánuco.

“Aquí nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que en Tamaulipas somos ejemplo en ese caminar, en este momento que nos ha tocado vivir”, expresó.

Posteriormente encabezó un amplio recorrido por todo el Recinto Ferial de Ciudad Victoria durante el cual convivió con las familias que desde temprana hora llegaron para disfrutar de todos los atractivos que ofrece esta celebración.

Con ello se abre un espacio de convivencia, cultura y entretenimiento. Del 16 al 27 de octubre, el Recinto Ferial de Ciudad Victoria será sede de espectáculos musicales, juegos mecánicos y gastronomía, en un ambiente 100 por ciento familiar.

Por cierto, llamó poderosamente la atención que el gobernador junto a su esposa haya visitado los stands de municipios grandes y chicos, estando presente las y los alcaldes, con quienes convivió animadamente. Se le vio de buen ánimo; tomándose fotos con quien se lo solicitaba, lo que demuestra que sigue estando cerca de la gente.

De los municipios grandes que visitó podemos citar a Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, los de la Ribereña, entre ellos, Camargo, Mier y ya más para el centro Güemez, Victoria, Casas, Llera y todos los del altiplano tamaulipeco, es decir, Jaumave, Palmillas Miquihuana, Bustamante y Tula en ese orden. Y ya a la salida Tampico, Altamira y Madero. Siempre sonriente, relajado y de buen ánimo mi gober.

Por cierto, en la feria saludamos a varios funcionarios estatales como a Héctor Villegas González, Vicente Joel Hernández Navarro, Francisco Cuéllar Cardona, Hugo Mendoza Martínez y Samuel Badillo Amador; de la General de Gobierno, de Salud, Comunicación Social, de Atención Ciudadana y de la Subsecretaria de Bienestar Social, solo por citar algunos.

También en la feria pudimos ver animadamente y en familia, al regidor Oscar Narváez Ramos, quien recorrió los stands de la mayoría de los municipios, pues hay que recordar es el encargado de atender las demandas del municipio referente al agua potable y entre otras comisiones más.

Total que la fiesta tamaulipeca ya empezó y es más esperada del año.

Ve con tu familia.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.