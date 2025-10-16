Visita Secretario de Educación de Tamaulipas escuelas dañadas por lluvias en la zona sur

Ciudad Madero, Tamaulipas.– Octubre 16 de 2025.- Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), visitó algunas de las escuelas afectadas por las intensas lluvias registradas durante la semana pasada en la región sur de la entidad.

En la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” de Ciudad Madero, se reunió con los maestros Luis Felipe Alvarado y Héctor López Jiménez, supervisor escolar y director del plantel, respectivamente, además de madres y padres de familia, quienes le externaron las necesidades que presenta la escuela.

La Escuela Primaria “Delia Aguirre Barajas” fue otro de los planteles que visitó, acompañado por su director Juan Ricardo Reyes, la jefa del Sector 18, María Ausencia Flores Montiel, y el supervisor de la Zona Escolar 105, Luis Felipe Alvarado Rodríguez, donde constató los daños que sufrieron salones, biblioteca, sala de juntas y baños. La comunidad educativa le solicitó apoyo para trabajar juntos en la rehabilitación de los espacios y retomar las clases lo más pronto posible.

Valdez García señaló que se mantiene en comunicación con las autoridades de Protección Civil, quienes informan sobre los niveles del río Pánuco y los posibles riesgos de inundaciones en algunas zonas, así como de la afectación potencial a más planteles educativos.

Reiteró el compromiso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de colaborar con las diversas instancias para garantizar la seguridad e integridad de las y los estudiantes en caso de presentarse una nueva contingencia climática, y de trabajar en la recuperación de los planteles afectados, bajo la visión y el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Además como parte de su visita al sur de la entidad, asistió a la Escuela Primaria “20 de Noviembre” para participar en el arranque del Encuentro de Programas de Aprendizajes Fundamentales (PAF) y Academias del Conocimiento para Docentes, en el que participan supervisores, maestras y maestros de la Jefatura del Sector 18 en Ciudad Madero.